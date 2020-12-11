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За месяц КПВВ на Донбассе пересекли более 40 тысяч человек

Донбасс , Пятница 11 декабря 2020 05:45
За месяц КПВВ на Донбассе пересекли более 40 тысяч человек
Фото: пересечение КПВВ на Донбассе (dpsu)
Автор: Даша Харченко

С 10 ноября контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли почти 43 тысячи человек. Однако восстановление пропуска через линию разграничения на большинстве дорожных коридоров остается заблокированным российскими оккупантами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Кроме имеющихся ранее контрольных пунктов, должны были начать работу два новых - "Золотое" и "Счастье". Однако восстановление пропуска блокируют боевики.

"Российские наемники не пропускали граждан, которые осуществляли попытки проехать на временно оккупированную территорию Украины через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Майорское", "Марьинка". В КПВВ "Гнутове" желающие пересечь линию разграничения так и не прибывали. В общем, на всех дорожных коридорах оккупанты не допустили на временно оккупированную территорию Украины 137 человек и 15 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Пограничники добавляют, что фактически пропуск осуществляется только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская", а движение через КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

Ранее заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, сколько обращений относительно преступлений против человечности на оккупированной Россией территории Украины направили в Международный уголовный суд. Обращения касаются не только Донбасса.

Кроме того, Мамедов заявлял, что статус военного преступника за события на Донбассе могут получить более чем 100 человек. Прокуроры уже объявили о подозрении более чем 50 людям.

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