Не через Путіна. Експерт пояснив, навіщо Вірменія ратифікувала Римський статут

На його думку, ратифікація Римського статуту Вірменією не є демонстрацією готовності заарештувати Путіна.

"Вірменія захотіла стати частиною міжнародного трибуналу. Щоб у майбутньому, якщо Азербайджан зважиться на військову операцію в Занзегурському коридорі, була можливість поставити Ільхама Алієва перед трибуналом. Звичайно, якщо Путін прилетить до Вірменії, ніхто б його не затримав та не видав Гаазі", - наголосив експерт.

Варто зауважити, що Занзегурський коридор - це транспортний коридор, який просуває Азербайджан, завдовжки близько 40 км через територію Сюнікської області Вірменії.

Що передувало

Нагадаємо, навесні цього року Міжнародний кримінальний суд вирішив видати ордер на арешт глави Кремля Володимира Путіна. Таке рішення пояснили тим, що диктатор причетний до депортації українських дітей.

Таким чином, Путін не може відвідати низку країн світу, які визнають рішення МКС, через загрозу арешту.

Вже восени Вірменія вирішила ратифікувати Римський статут. Це зобов'язує її виконувати рішення МКС.

Такий крок Єреван зробив на тлі покращення відносин з країнами Заходу та погіршення відносин з Росією.

Більш детально про те, чи може Вірменія змінити курс на Захід, - у матеріалі РБК-Україна.