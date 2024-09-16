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Через прайс-кепи ускладнюється будівництво нових електростанцій, - експерт

Понеділок 16 вересня 2024 10:09
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Через прайс-кепи ускладнюється будівництво нових електростанцій, - експерт Фото: прайс-кепи ускладнюють будівництво нових електростанцій (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Встановлені на ринку електроенергії цінові обмеження (прайс-кепи – ред.) заважають будівництву нових електростанцій.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Краще, щоб держава створювала умови для приватних інвесторів, ніж щоб вона сама будувала (нові генеруючі потужності – ред.). Якщо б ці умови були створені, то справи пішли б набагато швидше. На жаль, на сьогодні таких умов немає, тому що є певні проблеми з ринком електричної енергії, з тими ж прайс-кепами, з моделлю ринку електричної енергії, з інвестиційним кліматом. І це все заважає будувати", - сказав він.

Омельченко додав, що через прайс-кепи до кінця року може бути побудовано не більше 300-400 МВт нової генерації. Він вважає, що через обмеження не вийде збудувати більше потужностей.

Раніше повідомлялося, що для розвитку енергетики потрібно зменшити втручання держави в енергоринки та вони мають працювати за конкурентними та ринковими правилами.

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