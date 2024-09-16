Из-за прайс-кепов усложняется строительство новых электростанций, - эксперт

"Лучше, чтобы государство создавало условия для частных инвесторов, чем чтобы оно само строило (новые генерирующие мощности – ред.). Если бы эти условия были созданы, то дела пошли бы гораздо быстрее. К сожалению, на сегодняшний день таких условий нет, потому что есть определенные проблемы с рынком электрической энергии, с теми же прайс-кепами, моделью рынка электрической энергии, с инвестиционным климатом. И это все мешает строить", - сказал он.



Омельченко добавил, что через прайс-кепы до конца года может быть построено не более 300-400 МВт нового поколения. Он считает, что из-за ограничений не получится построить больше мощностей.



Ранее сообщалось, что для развития энергетики нужно уменьшить вмешательство государства в энергорынки, и они должны работать по конкурентным и рыночным правилам.