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Из-за прайс-кепов усложняется строительство новых электростанций, - эксперт

Понедельник 16 сентября 2024 10:09
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Из-за прайс-кепов усложняется строительство новых электростанций, - эксперт Фото: прайс-кепы усложняют строительство новых электростанций (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Установленные на рынке электроэнергии ценовые ограничения (прайс-кепы – ред.) мешают строительству новых электростанций.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Лучше, чтобы государство создавало условия для частных инвесторов, чем чтобы оно само строило (новые генерирующие мощности – ред.). Если бы эти условия были созданы, то дела пошли бы гораздо быстрее. К сожалению, на сегодняшний день таких условий нет, потому что есть определенные проблемы с рынком электрической энергии, с теми же прайс-кепами, моделью рынка электрической энергии, с инвестиционным климатом. И это все мешает строить", - сказал он.

Омельченко добавил, что через прайс-кепы до конца года может быть построено не более 300-400 МВт нового поколения. Он считает, что из-за ограничений не получится построить больше мощностей.

Ранее сообщалось, что для развития энергетики нужно уменьшить вмешательство государства в энергорынки, и они должны работать по конкурентным и рыночным правилам.

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