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Через прайс-кепи на ринку електроенергії Україна переплачує за аварійну допомогу, - експерт

П'ятниця 01 грудня 2023 17:38
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Через прайс-кепи на ринку електроенергії Україна переплачує за аварійну допомогу, - експерт Фото: через прайс-кепи на ринку електроенергії Україна переплачує за аварійну допомогу ((Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Штучні цінові обмеження (прайс-кепи) на енергетичному ринку не дозволяють у повному обсязі імпортувати електроенергію із-закордону та покривати дефіцит в українській енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

За його словами, замалі обсяги імпорту струму з Європейського Союзу стали однією з причин дефіциту електроенергії.

"В Україні на ринку електроенергії діє система прайс-кепів, тобто, максимальних граничних цін на електроенергію. І ці обмеження дуже часто не дозволяють у повному обсязі імпортувати струм. Саме тому в критичних ситуаціях держава вимушена просити аварійну допомогу в Європейського Союзу", - пояснив він, зазначивши, що аварійна допомога може бути на 50% дорожчою, ніж імпорт електричної енергії за контрактами.

Омельченко нагадав, що нещодавно Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) переглянула з 1 грудня прайс-кепи, але про цілковите скасування такого механізму не йдеться.

Нагадаємо, як повідомлялося, з 1 грудня ЄС збільшить пропускні спроможності для імпорту електроенергії з європейських країн з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.

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