Из-за прайс-кэпов на рынке электроэнергии Украина переплачивает за аварийную помощь, - эксперт

Искусственные ценовые ограничения (прайс-кэпы) на энергетическом рынке не позволяют в полном объеме импортировать электроэнергию из-за границы и покрывать дефицит в украинской энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

По его словам, небольшие объемы импорта тока из Европейского Союза стали одной из причин дефицита электроэнергии.

"В Украине на рынке электроэнергии действует система прайс-кэпов, то есть максимальных предельных цен на электроэнергию. И эти ограничения очень часто не позволяют в полном объеме импортировать ток. Именно поэтому в критических ситуациях государство вынуждено просить аварийную помощь у Европейского Союза", - пояснил он, отметив, что аварийная помощь может быть на 50% дороже импорта электрической энергии по контрактам.

Омельченко напомнил, что недавно Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела с 1 декабря прайс-кэпы, но о полной отмене такого механизма речь не идет.

Напомним, как сообщалось, с 1 декабря ЕС увеличит пропускные возможности для импорта электроэнергии из европейских стран с 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.