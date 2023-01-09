Через праворадикалів. У Німеччині хочуть посилити правила володіння зброєю

У Німеччині мають намір посилити правила володіння зброєю. Під додаткові обмеження можуть потрапити арбалети та стартові пістолети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Розроблений міністерством внутрішніх справ Німеччини новий законопроект передбачає, зокрема, заборону для приватних осіб на володіння особливо небезпечною напівавтоматичною зброєю.

У майбутньому сигнальні пістолети та арбалети, популярні серед учасників праворадикального руху, можуть бути доступні лише за наявності ліцензії на носіння зброї.

Пропозицію щодо посилення закону про зброю у МВС Німеччини висловили ще до новорічних заворушень. А в ніч на 1 січня в кількох містах Німеччини були скоєні напади на поліцейських та пожежників, у тому числі із застосуванням петард та ракет.