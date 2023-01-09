Из-за праворадикалов. В Германии хотят ужесточить правила владения оружием

В Германии намерены ужесточить правила владения оружием. Под дополнительные ограничения могут попасть арбалеты и стартовые пистолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Разработанный министерством внутренних дел Германии новый законопроект предусматривает, в частности, запрет для частных лиц на владение особо опасным полуавтоматическим оружием.

В будущем сигнальные пистолеты и арбалеты, популярные среди участников праворадикального движения, могут быть доступны только при наличии лицензии на ношение оружия.

Предложение касательно усиления закона об оружии в МВД Германии высказали еще до новогодних беспорядков. А в ночь на 1 января в нескольких городах Германии были совершены нападения на полицейских и пожарных, в том числе с применением петард и ракет.