Из-за праворадикалов. В Германии хотят ужесточить правила владения оружием
В Германии намерены ужесточить правила владения оружием. Под дополнительные ограничения могут попасть арбалеты и стартовые пистолеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Разработанный министерством внутренних дел Германии новый законопроект предусматривает, в частности, запрет для частных лиц на владение особо опасным полуавтоматическим оружием.
В будущем сигнальные пистолеты и арбалеты, популярные среди участников праворадикального движения, могут быть доступны только при наличии лицензии на ношение оружия.
Предложение касательно усиления закона об оружии в МВД Германии высказали еще до новогодних беспорядков. А в ночь на 1 января в нескольких городах Германии были совершены нападения на полицейских и пожарных, в том числе с применением петард и ракет.
Ранее сообщалось, что об угрозе подготовки теракта с использованием самодельной химической бомбы власти Германии предупредило Федеральное бюро расследований США.
Также ранее в Германии в Рурском районе правоохранители задержали гражданина Ирана и, вероятно, его брата по подозрению в подготовке теракта, который мог привести к большому числу жертв из-за использования ядов рицина и цианида.
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