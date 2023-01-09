ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из-за праворадикалов. В Германии хотят ужесточить правила владения оружием

Новина українською →
Берлин, Понедельник 09 января 2023 07:39
Из-за праворадикалов. В Германии хотят ужесточить правила владения оружием Фото: Германия намерена ужесточить правила владения оружием (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Германии намерены ужесточить правила владения оружием. Под дополнительные ограничения могут попасть арбалеты и стартовые пистолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Разработанный министерством внутренних дел Германии новый законопроект предусматривает, в частности, запрет для частных лиц на владение особо опасным полуавтоматическим оружием.

В будущем сигнальные пистолеты и арбалеты, популярные среди участников праворадикального движения, могут быть доступны только при наличии лицензии на ношение оружия.

Предложение касательно усиления закона об оружии в МВД Германии высказали еще до новогодних беспорядков. А в ночь на 1 января в нескольких городах Германии были совершены нападения на полицейских и пожарных, в том числе с применением петард и ракет.

Ранее сообщалось, что об угрозе подготовки теракта с использованием самодельной химической бомбы власти Германии предупредило Федеральное бюро расследований США.

Также ранее в Германии в Рурском районе правоохранители задержали гражданина Ирана и, вероятно, его брата по подозрению в подготовке теракта, который мог привести к большому числу жертв из-за использования ядов рицина и цианида.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали
Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России