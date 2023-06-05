UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через постійні обстріли РФ у Харківській області можуть почати примусову евакуацію, - Синєгубов

Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація збільшила кількість обстрілів по населених пунктах Харківської області. Через це там можуть ввести примусову евакуацію мирних жителів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

За його словами, за минулу добу росіяни обстріляли щонайменше 26 населених пунктів області. В результаті цього дві людини загинули, ще три отримали поранення.

“Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації дітей та людей дорослого віку із прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що обстановка погіршується”, - сказав Синєгубов.

Обстановка в Харківській області

Російські війська після деокупації частини регіону регулярно обстрілюють Куп'янський район і місто Вовчанськ.

Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.

Нагадаємо, що вчора окупанти обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуаціяхарковВійна Росії проти України