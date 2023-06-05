Через постійні обстріли РФ у Харківській області можуть почати примусову евакуацію, - Синєгубов

За його словами, за минулу добу росіяни обстріляли щонайменше 26 населених пунктів області. В результаті цього дві людини загинули, ще три отримали поранення.

“Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації дітей та людей дорослого віку із прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що обстановка погіршується”, - сказав Синєгубов.

Обстановка в Харківській області

Російські війська після деокупації частини регіону регулярно обстрілюють Куп'янський район і місто Вовчанськ.

Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.

Нагадаємо, що вчора окупанти обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.