Росіяни обстріляли Вовчанськ у Харківській області: є поранений
Російські військові сьогодні, 30 травня, обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"Сьогодні окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. Попередньо, з мінометів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було пошкоджено житлові будинки, отримав поранення 72-річний місцевий мешканець.
Також приблизно о 15:00 російські військові здійснили обстріл смт Ківшарівка Куп‘янського району. За попередніми даними, окупанти застосували керовану авіабомбу ФАБ-250.
Обстановка в Харківській області
Російські війська після деокупації частини регіону регулярно обстрілюють Куп'янський район і місто Вовчанськ.
Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.
Нагадаємо, що Харківська область зазнала чергового обстрілу з боку російських окупантів у суботу, 27 травня. Унаслідок чого загинув чоловік, жінка дістала поранення.
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