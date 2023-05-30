Росіяни обстріляли Вовчанськ у Харківській області: є поранений

Російські військові сьогодні, 30 травня, обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Сьогодні окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. Попередньо, з мінометів", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що було пошкоджено житлові будинки, отримав поранення 72-річний місцевий мешканець. Також приблизно о 15:00 російські військові здійснили обстріл смт Ківшарівка Куп‘янського району. За попередніми даними, окупанти застосували керовану авіабомбу ФАБ-250. Обстановка в Харківській області Російські війська після деокупації частини регіону регулярно обстрілюють Куп'янський район і місто Вовчанськ. Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.