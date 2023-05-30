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Росіяни обстріляли Вовчанськ у Харківській області: є поранений

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Вовчанськ, Вівторок 30 травня 2023 19:33
Росіяни обстріляли Вовчанськ у Харківській області: є поранений Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові сьогодні, 30 травня, обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Сьогодні окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. Попередньо, з мінометів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було пошкоджено житлові будинки, отримав поранення 72-річний місцевий мешканець.

Також приблизно о 15:00 російські військові здійснили обстріл смт Ківшарівка Куп‘янського району. За попередніми даними, окупанти застосували керовану авіабомбу ФАБ-250.

Обстановка в Харківській області

Російські війська після деокупації частини регіону регулярно обстрілюють Куп'янський район і місто Вовчанськ.

Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.

Нагадаємо, що Харківська область зазнала чергового обстрілу з боку російських окупантів у суботу, 27 травня. Унаслідок чого загинув чоловік, жінка дістала поранення.

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