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Из-за постоянных обстрелов РФ в Харьковской области могут начать принудительную эвакуацию, - Синегубов

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация увеличила количество обстрелов по населённым пунктам Харьковской области. Поэтому там могут ввести принудительную эвакуацию мирных жителей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, за минувшие сутки россияне обстреляли не менее 26 населенных пунктов области. В результате этого два человека погибли, еще трое получили ранения.

"Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации детей и взрослых из пограничных населенных пунктов, где мы видим, что обстановка ухудшается", - сказал Синегубов.

Обстановка в Харьковской области

Российские войска после деоккупации части региона регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.

Полиция и прокуратура сообщают о разрушении гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.

Напомним, что вчера оккупанты обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек .

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