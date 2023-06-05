Из-за постоянных обстрелов РФ в Харьковской области могут начать принудительную эвакуацию, - Синегубов

По его словам, за минувшие сутки россияне обстреляли не менее 26 населенных пунктов области. В результате этого два человека погибли, еще трое получили ранения.

"Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации детей и взрослых из пограничных населенных пунктов, где мы видим, что обстановка ухудшается", - сказал Синегубов.

Обстановка в Харьковской области

Российские войска после деоккупации части региона регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.

Полиция и прокуратура сообщают о разрушении гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.

Напомним, что вчера оккупанты обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек .