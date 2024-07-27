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Поштою чи особисто: як краще подавати документи на відстрочку від мобілізації

Як краще подавати документи на відстрочку (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Військовозобов'язані чоловіки, які мають підстави на відстрочку, для її отримання повинні надати необхідні документи. Це можна зробити особисто, звернувшись до ТЦК та СП, або ж направити їх поштою.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, як краще подавати документи на відстрочку від мобілізації - особисто чи поштою.

Переваги і недоліки подачі документів особисто

За словами адвоката, обидва варіанти мають свої плюси та мінуси.

"Перевагами цього способу є те, що ви можете одразу отримати підтвердження, що ваші документи прийняті, а також отримати роз'яснення та консультацію від фахівців ТЦК та СП. Подаючи документи особисто, ви можете самостійно контролювати процес їх розгляду", - говорить юрист.

Недоліком особистої подачі Франчук називає те, що у ТЦК та СП можуть бути черги та можливі затримки через бюрократичні процедури.

Переваги і недоліки подачі документів поштою

"Якщо відправляєте документи поштою, то це вам економить час, бо вам не потрібно особисто з'являтися до ТЦК та СП. Також у вас залишається копія документів, які ви надсилаєте", - каже адвокат.

Недоліком такого способу є можливі затримки у розгляді документів через поштове пересилання, а ще відсутність контролю - людина не може особисто контролювати процес розгляду документів. Також є ризики, що при пересиланні поштою документи можуть бути втрачені.

Коли може виникнути більше проблем

Незалежно від способу подання документів, проблеми можуть виникнути, якщо:

  • ваші документи оформлені некоректно
  • ви не надали всі необхідні документи
  • ваша ситуація не відповідає критеріям для отримання відстрочки
  • ТЦК та СП перевантажений роботою
  • пошта затримує доставку листів
  • при відправленні документів поштою не завжди ТЦК та СП можуть надати розʼяснення вашої ситуації 

"Перед поданням документів переконайтеся, що всі документи оформлені коректно, потім зберіть всі необхідні документи, ознайомтеся з критеріями для отримання відстрочки. Зверніться до ТЦК та СП за місцем обліку, щоб уточнити графік роботи та перелік необхідних документів. Зберігайте копії документів, які ви подаєте", - радить Франчук.

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