Поштою чи особисто: як краще подавати документи на відстрочку від мобілізації

Переваги і недоліки подачі документів особисто

За словами адвоката, обидва варіанти мають свої плюси та мінуси.

"Перевагами цього способу є те, що ви можете одразу отримати підтвердження, що ваші документи прийняті, а також отримати роз'яснення та консультацію від фахівців ТЦК та СП. Подаючи документи особисто, ви можете самостійно контролювати процес їх розгляду", - говорить юрист.

Недоліком особистої подачі Франчук називає те, що у ТЦК та СП можуть бути черги та можливі затримки через бюрократичні процедури.

Переваги і недоліки подачі документів поштою

"Якщо відправляєте документи поштою, то це вам економить час, бо вам не потрібно особисто з'являтися до ТЦК та СП. Також у вас залишається копія документів, які ви надсилаєте", - каже адвокат.

Недоліком такого способу є можливі затримки у розгляді документів через поштове пересилання, а ще відсутність контролю - людина не може особисто контролювати процес розгляду документів. Також є ризики, що при пересиланні поштою документи можуть бути втрачені.

Коли може виникнути більше проблем

Незалежно від способу подання документів, проблеми можуть виникнути, якщо:

ваші документи оформлені некоректно

ви не надали всі необхідні документи

ваша ситуація не відповідає критеріям для отримання відстрочки

ТЦК та СП перевантажений роботою

пошта затримує доставку листів

при відправленні документів поштою не завжди ТЦК та СП можуть надати розʼяснення вашої ситуації

"Перед поданням документів переконайтеся, що всі документи оформлені коректно, потім зберіть всі необхідні документи, ознайомтеся з критеріями для отримання відстрочки. Зверніться до ТЦК та СП за місцем обліку, щоб уточнити графік роботи та перелік необхідних документів. Зберігайте копії документів, які ви подаєте", - радить Франчук.