Через подарунок дівчині. У Львівській області відсторонили начальника патрульної поліції

Начальник патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко подарував своїй дівчині перепустку для проїзду на авто по центральній площі Львова. Його усунули з посади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України в Telegram.
Правоохоронці уточнили, що сьогодні, 22 січня, у мережі поширили відео, на якому Пилипенко дарує своїй дівчині перепустку, що дозволяє їй їздити площею Ринок у Львові автомобілем.
Попереджаємо! На відео є ненормативна лексика
"За вказаними обставинами керівництвом департаменту патрульної поліції ухвалено рішення про усунення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов'язків", - зазначають у патрульній поліції.
При цьому додали, що співробітники правоохоронних органів вже призначили службове розслідування.
Зазначимо, що Пилипенко обіймав посаду начальника патрульної поліції Львівської області з червня 2017 року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іван Виговський став тимчасовим головою Національної поліції України замість Ігоря Клименка, якого призначили в.о. міністра внутрішніх справ.
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