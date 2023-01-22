RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за подарка девушке. Во Львовской области отстранили начальника патрульной полиции

Иллюстративное фото: во Львовской области отстранили начальника патрульной полиции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Начальник патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко подарил своей девушке пропуск для проезда на авто по центральной площади Львова. Его отстранили от должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Украины в Telegram.

Правоохранители уточнили, что сегодня, 22 января, в сети распространили видео, на котором Пилипенко дарит своей девушке пропуск, разрешающий ей ездить по площади Рынок во Львове на автомобиле.

Предупреждаем! На видео присутствует ненормативная лексика

"По указанным обстоятельствам руководством департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от исполнения служебных обязанностей", - отмечают в патрульной полиции.

При этом там добавили, что сотрудники правоохранительных органов уже назначили служебное расследование.

Отметим, что Пилипенко занимал должность начальника патрульной полиции Львовской области с июня 2017 года.

Напомним, ранее стало известно, что Иван Выговский стал временным главой Национальной полиции Украины вместо Игоря Клименко, которого назначили и.о. министра внутренних дел.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовЛьвовская областьполиция