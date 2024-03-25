Через підводні човни. Британія збільшить штат фахівців атомної енергетики

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак готує план збільшення штату співробітників атомної енергетики, оскільки зростання темпів будівництва атомних підводних човнів і підвищений запит на атомну енергетику, за прогнозами, створять 40 тисяч нових робочих місць до 2030 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Уряд співпрацюватиме з оборонними компаніями BAE Systems, Rolls-Royce та Babcock тощо. Відомо, що компанія EDF до кінця десятиліття інвестує понад 961 млн доларів у розвиток та навчання персоналу.
Уряду необхідно забезпечити достатню кількість працівників атомної галузі, щоб допомагати будувати та обслуговувати свій флот підводних човнів.
"Захист майбутнього нашого ядерного стримування та атомної енергетики є найважливішою національною справою", - сказав Сунак.
За його словами, британська промисловість будівництва атомних підводних човнів найближчими роками розширюватиметься через будівництво нових човнів для Британії, а також Австралії відповідно до пакту про безпеку AUKUS.
Нагадаємо, у березні 2023 року прем'єр-міністри Австралії Ентоні Альбанезе та Британії Ріші Сунак, а також президент США Джозеф Байден оголосили про домовленість держав, що входять до альянсу AUKUS, прозабезпечення ВМС Австралії атомними підводними човнами.
20 березня також повідомлялося, що Британія, США та Австралія поспішають розширити своє тристороннє оборонне партнерство AUKUS на інші країни-союзники перед виборами у всіх трьох країнах протягом наступних 14 місяців.
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