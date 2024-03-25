Из-за подлодок. Британия увеличит штат специалистов атомной энергетики

Правительство будет сотрудничать с оборонными компаниями BAE Systems, Rolls-Royce и Babcock и пр. Известно, что компания EDF к концу десятилетия инвестирует более 961 млн долларов в развитие и обучение персонала.

Правительству необходимо обеспечить достаточное количество работников атомной отрасли, чтобы помогать строить и обслуживать свой флот подводных лодок.

"Защита будущего нашего ядерного сдерживания и атомной энергетики является важнейшим национальным делом", - сказал Сунак.

По его словам, британская промышленность строительства атомных подводных лодок в ближайшие годы будет расширяться из-за строительства новых лодок для Британии, а также Австралии в соответствии с пактом о безопасности AUKUS.