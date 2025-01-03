Через підвищення тарифу на залізничні вантажні перевезення Україна втратить світові ринки торгівлі, – експерт

Підвищення тарифів на залізничні перевезення на 37%, яке ініціює буде коштувати виробникам мінімум 10 мільярдів гривень, та призведе до зростання собівартості продукції. Це, в свою чергу, призведе до втрати наших традиційних ринків, на які прийдуть росіяни зі своєю дешевою продукцією.

"Фактично так і є. Кожне підвищення тарифу – це додаткове навантаження на підприємства. Зважаючи на те, що майже три роки ми вже живемо в режимі виживання, а підприємства просто накопичують збитки, які вже обчислюються сотнями мільярдів гривень, кожне таке збільшення відразу відбивається на галузі. Підвищення залізничних тарифів - це 10 мільярдів гривень, навіть більше. І це призведе до того, що підприємства не те що підтримувати діяльність, а й виробляти продукцію більше не зможуть", - пояснив Каленков.

Він наголосив, що через обмеження можливостей експорту Україна вже втрачає європейський ринок, куди продовжує завозити продукцію РФ, і з підвищенням тарифів ця тенденція буде посилюватися.

"РФ завозить свою продукцію на ринки в Північній Африці, в Латинській Америці, на яких ми могли б постачати продукцію. А ми втрачаємо свої ринки - і втрачаємо не просто так, а посилюючи російську федерацію. Це подвійний удар по обороноздатності України: з одного боку, ми не даємо нашим підприємствам працювати та заробляти для країни валютну виручку. А з іншого боку - ми залишаємо традиційні для нас ринки росіянам", - резюмував Каленков.

Нагадаємо, Укрзалізниця за результатами трьох кварталів року отримала 1,7 млрд грн чистого прибутку, а виторг зріс до 78 млрд грн. Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати, через що ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

У свою чергу народний депутат Муса Магомедов заявив, що тарифне питання стане вирішальним іспитом для міністра відновлення Олексія Кулеби: йому доведеться обирати між державною компанією, яка нарощує витрати і хоче підвищення тарифів, та добробутом і розвитком економіки та місцевих громад.