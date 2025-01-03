Из-за повышения тарифа на железнодорожные грузовые перевозки Украина потеряет мировые рынки торговли, - эксперт

Повышение тарифов на железнодорожные перевозки на 37%, которое инициирует будет стоить производителям минимум 10 миллиардов гривен, и приведет к росту себестоимости продукции. Это, в свою очередь, приведет к потере наших традиционных рынков, на которые придут россияне со своей дешевой продукцией.

"Фактически так и есть. Каждое повышение тарифа - это дополнительная нагрузка на предприятия. Учитывая то, что почти три года мы уже живем в режиме выживания, а предприятия просто накапливают убытки, которые уже исчисляются сотнями миллиардов гривен, каждое такое увеличение сразу отражается на отрасли. Повышение железнодорожных тарифов - это 10 миллиардов гривен, даже больше. И это приведет к тому, что предприятия не то что поддерживать деятельность, но и производить продукцию больше не смогут", - пояснил Каленков.

Он отметил, что из-за ограничения возможностей экспорта Украина уже теряет европейский рынок, куда продолжает завозить продукцию РФ, и с повышением тарифов эта тенденция будет усиливаться.

"РФ завозит свою продукцию на рынки в Северной Африке, в Латинской Америке, на которых мы могли бы поставлять продукцию. А мы теряем свои рынки - и теряем не просто так, а усиливая российскую федерацию. Это двойной удар по обороноспособности Украины: с одной стороны, мы не даем нашим предприятиям работать и зарабатывать для страны валютную выручку. А с другой стороны - мы оставляем традиционные для нас рынки россиянам", - резюмировал Каленков.

Напомним, Укрзализныця по результатам трех кварталов года получила 1,7 млрд грн чистой прибыли, а выручка выросла до 78 млрд грн. В то же время, компания существенно увеличила операционные расходы, из-за чего инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

В свою очередь народный депутат Муса Магомедов заявил, что тарифный вопрос станет решающим экзаменом для министра восстановления Алексея Кулебы: ему придется выбирать между государственной компанией, которая наращивает расходы и хочет повышения тарифов, и благосостоянием и развитием экономики и местных общин.