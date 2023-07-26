Из-за повышенного спроса. Поезд Херсон-Киев-Славянск будет заходить еще в один город

Поезд сообщением Херсон - Киев - Славянск будет заходить в Краматорск. Впервые по обновленному маршруту поезд поедет уже в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"Популярность нового сообщения Херсон - Киев - Славянск, которое мы ввели 2 недели назад, превзошла наши ожидания, поэтому продолжаем маршрут поезда до Краматорска", - сообщили в "Укрзалізниці".

По словам сотрудников компании, поезд по-прежнему из Киева будет отправляться по нечетным числам в 20:42, делать остановку в Славянске с 08:15 до 08:20 и прибывать в Краматорск в 08:38.

В обратном направлении из Краматорска поезд будет отправляться по четным числам в 09:26, Славянск 09:42-09:47, прибытие в Киев в 20:30.

"Продленным маршрутом поезд №101/102 Херсон - Киев - Славянск впервые отправится в рейс 5 августа из Херсона и Киева, а 6 августа - из Краматорска", - добавили в компании.

Напомним, что билеты можно будет приобрести в приложении, чат-ботах, на сайте и в кассах "Укрзалізниці".

В компании также напомнили, что сейчас в Донецкую область курсируют следующие поезда:

№712 Киев - Краматорск;

№192 Одесса - Краматорск;

№104 Львов - Краматорск.

Напомним, ранее стало известно, что вскоре у украинской железной дороги может появиться общий с Германией прямой рейс Киев - Берлин.

Также мы писали, что "Укрзализныця" решила вернуть военизированную охрану в поезда. Это сделали с целью усиления безопасности пассажирских перевозок.

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