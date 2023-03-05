Через підрив А-50. У Білорусі почались обшуки у всіх, кого судили в останні три роки, - ЗМІ

Білоруські правоохоронці проводять масштабні обшуки у громадян, яких судили або карали за політичними адміністративними статтями з 2020 по 2023 рік.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на правозахисний центр "Вясна".
За даними правозахисників, обшуки проводять співробітники КДБ. Вони проходять у всіх, кого судили або карали за політичними адміністративними статтями з 2020 по 2023 рік.
Попередньо відомо про затримання мінімум 10 людей. Їх після обшуків відправляють до слідчого ізолятора КДБ.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що білоруські партизани передали Службі безпеки України відео удару дрона по російському літаку-розвіднику А-50 на території аеродрому "Мачулищі" під Мінськом.
Нагадаємо, наприкінці лютого білоруські партизани повідомили про атаку на російський літак А-50 на аеродромі "Мачулищі" під Мінськом.
Білоруські та російські пропагандисти намагалися спростувати цю інформацію, але вчора білоруські партизани показали відеозапис проведення розвідки дронами навколо літака А-50.
Після повідомлень про атаку російський А-50 вчора повернувся з Білорусі в Росію. Ймовірно, борт відправився на ремонт в Таганрог.
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