У Києві змінили рух метро та автобусів через перекриття Південного мосту
У Києві тимчасово змінили роботу метро та двох автобусних маршрутів через перекриття руху на Південному мосту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Поїзди "зеленої" лінії метро тимчасово курсують на двох окремих ділянках. Перша - між станціями "Сирець" і "Видубичі". Друга - між станціями "Осокорки" і "Червоний хутір".
Автобуси №22 та №91 тимчасово їздять через Дарницький міст.
Коли рух відновлять у звичайному режимі, у КМДА повідомлять додатково.
Нагадаємо, експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов пояснював, чи витримають мости Києва удари РФ.
На його думку, росіяни хочуть не зруйнувати мости, а паралізувати рух містом і налякати людей.
Як повідомляло РБК-Україна, за версією автора The Telegraph, глава Кремля може взятися за мости Києва цієї зими.
Для цього, як він пише, залучили російського генерала Сергія Суровікіна на прізвисько "Генерал Армагедон".