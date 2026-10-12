У Києві змінили рух метро та автобусів через перекриття Південного мосту

У Києві тимчасово змінили роботу метро та двох автобусних маршрутів через перекриття руху на Південному мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Поїзди "зеленої" лінії метро тимчасово курсують на двох окремих ділянках. Перша - між станціями "Сирець" і "Видубичі". Друга - між станціями "Осокорки" і "Червоний хутір".

Автобуси №22 та №91 тимчасово їздять через Дарницький міст.

Коли рух відновлять у звичайному режимі, у КМДА повідомлять додатково.

Нагадаємо, експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов пояснював, чи витримають мости Києва удари РФ.

На його думку, росіяни хочуть не зруйнувати мости, а паралізувати рух містом і налякати людей.