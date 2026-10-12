ua en ru
Пн, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енегетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Києві змінили рух метро та автобусів через перекриття Південного мосту

11:25 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
У Києві змінили рух метро та автобусів через перекриття Південного мосту Фото: Південний міст перекрито (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Києві тимчасово змінили роботу метро та двох автобусних маршрутів через перекриття руху на Південному мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Поїзди "зеленої" лінії метро тимчасово курсують на двох окремих ділянках. Перша - між станціями "Сирець" і "Видубичі". Друга - між станціями "Осокорки" і "Червоний хутір".

Автобуси №22 та №91 тимчасово їздять через Дарницький міст.

Коли рух відновлять у звичайному режимі, у КМДА повідомлять додатково.

Нагадаємо, експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов пояснював, чи витримають мости Києва удари РФ.

На його думку, росіяни хочуть не зруйнувати мости, а паралізувати рух містом і налякати людей.

Як повідомляло РБК-Україна, за версією автора The Telegraph, глава Кремля може взятися за мости Києва цієї зими.

Для цього, як він пише, залучили російського генерала Сергія Суровікіна на прізвисько "Генерал Армагедон".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Южный мост
Новини
"Енергетичне перемир’я". Що сказав Трамп і як на це відреагувала Україна та РФ
"Енергетичне перемир’я". Що сказав Трамп і як на це відреагувала Україна та РФ
Аналітика
Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою