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В Киеве изменили движение метро и автобусов из-за перекрытия Южного моста

11:25 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
В Киеве изменили движение метро и автобусов из-за перекрытия Южного моста Фото: Южный мост перекрыт (Getty Images)
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В Киеве временно сменили работу метро и двух автобусных маршрутов из-за перекрытия движения на Южном мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Поезда "зеленой" линии метро временно курсируют на двух отдельных участках. Первая - между станциями "Сырец" и "Выдубичи". Вторая = между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

Автобусы №22 и №91 временно ездят через Дарницкий мост.

Когда движение будет восстановлено в обычном режиме, в КГГА сообщат дополнительно.

Напомним, эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов объяснял, выдержат ли мосты Киева удары РФ.

По его мнению, россияне хотят не разрушить мосты, а парализовать движение по городу и испугать людей.

Как сообщало РБК-Украина, по версии автора The Telegraph, глава Кремля может взяться за мосты Киева этой зимой.

Для этого, как он пишет, привлекли российского генерала Сергея Суровикина по прозвищу "Генерал Армагеддон".

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