В Киеве изменили движение метро и автобусов из-за перекрытия Южного моста
В Киеве временно сменили работу метро и двух автобусных маршрутов из-за перекрытия движения на Южном мосту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Поезда "зеленой" линии метро временно курсируют на двух отдельных участках. Первая - между станциями "Сырец" и "Выдубичи". Вторая = между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".
Автобусы №22 и №91 временно ездят через Дарницкий мост.
Когда движение будет восстановлено в обычном режиме, в КГГА сообщат дополнительно.
Напомним, эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов объяснял, выдержат ли мосты Киева удары РФ.
По его мнению, россияне хотят не разрушить мосты, а парализовать движение по городу и испугать людей.
Как сообщало РБК-Украина, по версии автора The Telegraph, глава Кремля может взяться за мосты Киева этой зимой.
Для этого, как он пишет, привлекли российского генерала Сергея Суровикина по прозвищу "Генерал Армагеддон".