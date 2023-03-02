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У Сумській області після обстрілу значно пошкоджено ЛЕП, є відключення

Фото: через обстріли Сумської області понад 800 споживачів залишились без світла (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріли російської армії на ранок четверга, 2 березня, в Сумській області без світла залишились 845 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Сумиобленерго".

"1 березня о 21.45 внаслідок ворожих обстрілів з боку РФ було пошкоджено лінії електропередач у Сумському районі. Станом на ранок, 2 березня, без електропостачання залишаються 845 споживачів села Нижнє Піщане", - йдеться в повідомленні.

Енергетики зазначають, що бригади у посиленому режимі працюють над відновленням електропостачання, але пошкодження значні.

"На жаль, пошкодження - значні, для виконання аварійних робіт по відновленню ліній електропередач залучено техніку", - зазначають в обленерго.

Як повідомлялось, російські війська сьогодні ввечері, 1 березня, обстріляли з використанням артилерії Сумського району та пошкодили лінію електропередач.

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Сумська область