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В Сумской области после обстрела значительно повреждены ЛЭП, есть отключения

Фото: из-за обстрелов Сумской области более 800 потребителей остались без света (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрелов российской армии на утро четверга, 2 марта, в Сумской области без света остались 845 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

"1 марта, в 21.45 в результате вражеских обстрелов со стороны РФ были повреждены линии электропередач в Сумском районе. По состоянию на утро, 2 марта, без электроснабжения остаются 845 потребителей села Нижнее Песчаное", - говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что бригады в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения, но повреждения значительны.

"К сожалению, повреждения - значительные, для выполнения аварийных работ по восстановлению линий электропередач привлечена техника", - отмечают в облэнерго.

Как сообщалось, российские войска сегодня вечером, 1 марта, обстреляли с использованием артиллерии Сумской район и повредили линию электропередач.

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Сумская область