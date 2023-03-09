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Через обстріли росіян ЗАЕС повністю знеструмлена, - Енергоатом

Фото: Через обстріли росіян ЗАЕС повністю знеструмлена (uk.wikipedia.org)
Автор: Олег Васьків

Унаслідок російських ракетних обстрілів у ніч на 9 березня відключилась остання лінія зв'язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Наразі станція знеструмлена та перейшла в режим блекауту 6 раз за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС.

"Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу. В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу", - вказали у компанії.

Окрім цього, всі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів.

"Станом на 6.30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт. Через окупацію станції та втручання представників "Росатома" в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС у безпековому режимі значно обмежені", - додали в Енергоатомі.

Нагадаємо, раніше у МАГАТЕ заявили, що ситуація з безпекою в районі Запорізької атомної електростанції загострилася - поблизу станції посилилися бойові дії.

При цьому міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що переговори щодо Запорізької АЕС зайшли в глухий кут.

Водночас глава Міненерго зазначав, що Україна була за крок від катастрофи, як на Фукусімі через захоплення росіянами ЗАЕС.

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Запорізька АЕСЭнергоатом