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Из-за обстрелов РФ в Северодонецке поврежденные многоэтажки падают подъездами, - МВА

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Северодонецк, Вторник 04 апреля 2023 16:30
Из-за обстрелов РФ в Северодонецке поврежденные многоэтажки падают подъездами, - МВА Фото: Из-за обстрелов РФ в Северодонецке поврежденные многоэтажки падают подъездами (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты нанесли значительный ущерб жилому фонду Северодонецка (Луганская область). Теперь поврежденные многоэтажки падают целыми подъездами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецкой городской военной администрации Александра Стрюка.

"Жителям Северодонецка приходится выживать еще в более плохих условиях - в городе исчезли коммунальные услуги даже там, где они были", - говорится в заявлении.

По словам Стрюка, со временем проявляются последствия разрушений, нанесенных россиянами при штурме города. Поврежденные дома падают подъездами, особенно это касается панельных высоток.

"В уцелевшие и имеющие неплохой ремонт квартиры заселяют коллаборантов из Рубежного и Кременной", - сказал глава Северодонецка.

Также он подтвердил информацию, что тяжелые бои сейчас идут в районе Кременной.

Напомним, что российские оккупанты в Северодонецке (Луганская область) не восстановили систему канализации, она загрязняет окрестные водоемы.

Во временно оккупированном Северодонецке (Луганская область) значительно усложнилась гуманитарная ситуация. В городе наблюдаются перебои с электричеством, также на улицах развелись крысы.

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