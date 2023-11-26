Из-за обстрелов РФ повреждены подразделения спасателей в двух областях (фото)

Российские войска продолжают обстреливать Украину, в частности Донецкую и Запорожскую области. Из-за атак 26 ноября повреждены два подразделения спасателей в этих регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Сегодня, в результате таких попаданий были повреждены два наших подразделения в Донецкой и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

Последствия обстрелов частей ГСЧС Украины в Донецкой и Запорожской областях 26 ноября (t.me/dsns_telegram)

К счастью, никто из спасателей не пострадал.

"Повреждения получили здания пожарных частей, а также одна автоцистерна", - отметили в ведомстве.

Обстрелы спасателей в Украине

Российские войска постоянно обстреливают бригады спасателей во время тушения пожаров или зданий отрядов ГСЧС в Украине. Например, 15 ноября, под обстрел попала и спасательная бригада в Запорожском районе, из-за чего два бойца ГСЧС погибли, еще трое ранены. Они приехали гасить пожар после атаки РФ и попали под повторный обстрел.

В этот же день спасатели попали под обстрел, когда приехали тушить пожар дома после атаки российских войск в пригороде Херсона. К укрощению огня пришлось браться несколько раз с перерывами.

А 18 ноября россияне нанесли три ракетных удара по Камышеваской громаде Запорожской области. В результате вражеской атаки ранения получили четверо местных жителей. Начался пожар. На место тут же приехали спасатели. В это время РФ повторно обстреляла местность. В результате последнего обстрела погибли двое сотрудников ГСЧС, еще трое получили ранения разной степени тяжести.