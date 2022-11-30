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Через обстріли в Оріхові Запорізької області залишилось 15% населення

Фото: голова Запорізької ОВА Олександр Старух (facebook.com/starukholexander)
Автор: Антон Малиновський

В Оріхові Запорізької області через постійні обстріли росіян залишилось близько 15% цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

За його словами, за останню добу по населеному пункту нанесли 70 ударів артилерією та ракетами - половина з них по цивільній інфраструктурі.

"На щастя, інформація про постраждалих або загиблих не надходила. У місті залишилось близько 15% населення, оскільки люди розуміють, що зону бойових дій потрібно залишати”, - зазначив Старух.

Також ударів зазнають і інші громади по лінії зіткнення - Гуляйпільська та Степногірська.

Нагадаємо, що російські окупанти перетворюють навчальні заклади на тимчасово окупованих територіях Запорізької області на казарми.

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