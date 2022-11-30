Через обстріли в Оріхові Запорізької області залишилось 15% населення

В Оріхові Запорізької області через постійні обстріли росіян залишилось близько 15% цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на повідомлення голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

За його словами, за останню добу по населеному пункту нанесли 70 ударів артилерією та ракетами - половина з них по цивільній інфраструктурі.

"На щастя, інформація про постраждалих або загиблих не надходила. У місті залишилось близько 15% населення, оскільки люди розуміють, що зону бойових дій потрібно залишати”, - зазначив Старух.

Також ударів зазнають і інші громади по лінії зіткнення - Гуляйпільська та Степногірська.