Через обстріли в Оріхові Запорізької області залишилось 15% населення

В Оріхові Запорізької області через постійні обстріли росіян залишилось близько 15% цивільного населення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
За його словами, за останню добу по населеному пункту нанесли 70 ударів артилерією та ракетами - половина з них по цивільній інфраструктурі.
"На щастя, інформація про постраждалих або загиблих не надходила. У місті залишилось близько 15% населення, оскільки люди розуміють, що зону бойових дій потрібно залишати”, - зазначив Старух.
Також ударів зазнають і інші громади по лінії зіткнення - Гуляйпільська та Степногірська.
Нагадаємо, що російські окупанти перетворюють навчальні заклади на тимчасово окупованих територіях Запорізької області на казарми.
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