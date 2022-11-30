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Из-за обстрелов в Орехове Запорожской области осталось 15% населения

Фото: глава Запорожской ОВА Александр Старух (facebook.com/starukholexander)
Автор: Антон Малиновский

В Орехове Запорожской области из-за постоянных обстрелов россиян осталось около 15% гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщениt главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

По его словам, за последние сутки по населенному пункту нанесли 70 ударов артиллерией и ракетами – половина из них по гражданской инфраструктуре.

"К счастью, информация о пострадавших или погибших не поступала. В городе осталось около 15% населения, поскольку люди понимают, что зону боевых действий нужно покидать", - отметил Старух.

Также удары испытывают и другие общины по линии столкновения - Гуляйпольская и Степногорская.

Напомним, что российские кафиры превращают учебные заведения на временно оккупированных территориях Запорожской области в казармы.

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