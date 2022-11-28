Из-за обстрелов оккупантов жителей Купянского района призывают эвакуироваться
Россияне регулярно обстреливают общины Купянского района (Харьковская область). Жителей района призывают эвакуироваться в более безопасные регионы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича.
"С учетом сложной ситуации безопасности на прифронтовых и приграничных территориях указанных общин и возможных, вследствие российской агрессии, проблем с функционированием инфраструктуры, вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасное место", - говорится в заявлении.
Канашевич обращается к жителям Ольховатской, Двуречанской, Купянской, Куриловской и Петропавловской общин Купянского района. Особенно это касается уязвимых категорий граждан: женщин с детьми, пожилых, больных и маломобильных.
Эвакуироваться предлагают в Харьков, а дальше в более безопасные регионы Украины. Людям обещают безвозмездное проживание в приютах, гуманитарную помощь, питание, медицинскую поддержку. Также будет предоставлена помощь в оформлении справки ВПЛ и соответствующая денежная помощь от государства и международных организаций.
Желающие эвакуироваться должны заполнить заявку или обратиться на горячую линию "Красного креста".
Напомним, что российские войска в очередной раз нанесли удары по Купянскому району Харьковской области. В результате обстрела повреждены частные домовладения и лицей.
Утром 26 ноября российские войска, применив артиллерию, нанесли несколько ударов по Купянску (Харьковская область). В результате обстрелов пострадавший.
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