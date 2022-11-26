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Росіяни вранці завдали ударів по Куп'янську: є постраждалий

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Харківська область, Субота 26 листопада 2022 10:13
Росіяни вранці завдали ударів по Куп'янську: є постраждалий Фото: росіяни вранці 26 листопада завдали ударів по Куп'янську (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 26 листопада російські війська, застосувавши артилерію, завдали кілька ударів по Куп'янську (Харківська область). Внаслідок обстрілів є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Вже вранці окупанти знову завдали артилерійських ударів по Куп'янську. Попередньо один постраждалий. Деталі уточнюються", - написав він.

Крім того, Синєгубов розповів, що протягом доби окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів по прикордонних районах області.

Так, після опівночі внаслідок ударів по Куп'янську виникли пожежі 6 гаражів. Постраждалих, на щастя, немає.

Нагадаємо, надвечір 25 листопада російські війська завдали ракетного удару по Чугуєву, застосувавши комплекс С-300. Внаслідок обстрілу є руйнування.

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