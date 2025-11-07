Не через обстріли: мешканці Закарпаття розповіли, що може змусити їх виїхати за кордон

Чверть жителів Закарпаття готові виїхати з України у разі погіршення економічної ситуації, а от майже третина вважає, що не виїдуть за жодних обставин. Такі результати показало нове дослідження, яке презентували на форумі Re:Open Zakarpattia.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати дослідження.

Деталі дослідження

Соціологічне дослідження на Закарпатті провели Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центр політичної соціології на замовлення Інституту Центральноєвропейської Стратегії.

Опитування тривало з 17 по 28 жовтня 2025 року, й охопило 1002 респондентів. Їх опитали методом особистих інтерв’ю (face-to-face).

Зокрема:

502 респондентів віком від 18 років опитано в Закарпатській області - у 7 містах і 27 селах регіону. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 3,5%;

500 респондентів з-поміж національних меншин (з них 300 угорців і 200 представників ромської, румунської та словацької громад) - у місцях їх компактного проживання.

Дослідження відтворює демографічну структуру населення Закарпаття станом на початок 2022 року.

За яких умов жителі Закарпаття готові виїхати з України

Найбільше респондентів відповіли, що готові виїхати з України у разі погіршення економічної ситуації - 25,5% жителів Закарпаття загалом та 35% - нацменшини.

У разі погіршення ситуації із дотриманням прав людини, переслідуваннями за етнічною/конфесійною ознакою за кордон готові виїхати 21,7% жителів Закарпаття та 28% нацменшин.

Третьої за поширеністю причиною для потенційного виїзду за кордон є можливість легально набути друге громадянство. Так відповіли 12,9% жителів Закарпаття та 14,8% нацменшин.

На четвертому місці серед причин опинилась загроза мобілізації. Це стане поштовхом до виїзду 14,9% жителів Закарпаття та 19,4% нацменшин.

Ескалація війни на фронті та стрімкого просування російських військ вглиб країни стане причиною до виїзду 12,7% жителів Закарпаття та 16,8% нацменшин.

Інші причини для виїзду:

у разі посилення обстрілів регіону - 6,4% жителів Закарпаття, 7,8% - нацменшини;

у разі облаштування родичів, які вже виїхали за кордон - 4,2% жителів Закарпаття та 6,2% нацменшини;

у разі зміни керівництва країни - 1,8% жителів Закарпаття та 2,8% нацменшини;

у разі зміни зовнішньополітичного курсу країни - 4,6% жителів Закарпаття та 8,6% нацменшини;

інше - 1,4% та 3,8%*

*респонденти могли вибирати по кілька відповідей, які їм підходили.

При цьому 29,9% жителів Закарпаття відповіли, що не виїдуть за жодних обставин, а серед нацменшин цей показник становить - 28,2%. Ще 9,6% жителів та 13,8% нацменшин було складно відповісти.

Додамо також, що 22,7% жителів Закарпаття зазначили, що мають в оточенні людей (родичі, друзі, знайомі), які виїхали за кордон через війну. Ще 23,5% - виїхали через загрозу мобілізації.

Дослідження провели в межах нідерландсько-словацько-українського проекту "Посилення верховенства права на місцевому рівні в Україні: приклад Закарпаття", який реалізується за підтримки уряду Нідерландів у межах програми MATRA.