Головна » Життя » Суспільство

Не через обстріли: мешканці Закарпаття розповіли, що може змусити їх виїхати за кордон

П'ятниця 07 листопада 2025 11:45
Не через обстріли: мешканці Закарпаття розповіли, що може змусити їх виїхати за кордон Жителів Закарпаття опитали, що може стати причиною для їхньої еміграції (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Чверть жителів Закарпаття готові виїхати з України у разі погіршення економічної ситуації, а от майже третина вважає, що не виїдуть за жодних обставин. Такі результати показало нове дослідження, яке презентували на форумі Re:Open Zakarpattia.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати дослідження.

Деталі дослідження

Соціологічне дослідження на Закарпатті провели Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центр політичної соціології на замовлення Інституту Центральноєвропейської Стратегії.

Опитування тривало з 17 по 28 жовтня 2025 року, й охопило 1002 респондентів. Їх опитали методом особистих інтерв’ю (face-to-face).

Зокрема:

  • 502 респондентів віком від 18 років опитано в Закарпатській області - у 7 містах і 27 селах регіону. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 3,5%;
  • 500 респондентів з-поміж національних меншин (з них 300 угорців і 200 представників ромської, румунської та словацької громад) - у місцях їх компактного проживання.

Дослідження відтворює демографічну структуру населення Закарпаття станом на початок 2022 року.

За яких умов жителі Закарпаття готові виїхати з України

Найбільше респондентів відповіли, що готові виїхати з України у разі погіршення економічної ситуації - 25,5% жителів Закарпаття загалом та 35% - нацменшини.

У разі погіршення ситуації із дотриманням прав людини, переслідуваннями за етнічною/конфесійною ознакою за кордон готові виїхати 21,7% жителів Закарпаття та 28% нацменшин.

Третьої за поширеністю причиною для потенційного виїзду за кордон є можливість легально набути друге громадянство. Так відповіли 12,9% жителів Закарпаття та 14,8% нацменшин.

На четвертому місці серед причин опинилась загроза мобілізації. Це стане поштовхом до виїзду 14,9% жителів Закарпаття та 19,4% нацменшин.

Ескалація війни на фронті та стрімкого просування російських військ вглиб країни стане причиною до виїзду 12,7% жителів Закарпаття та 16,8% нацменшин.

Інші причини для виїзду:

  • у разі посилення обстрілів регіону - 6,4% жителів Закарпаття, 7,8% - нацменшини;
  • у разі облаштування родичів, які вже виїхали за кордон - 4,2% жителів Закарпаття та 6,2% нацменшини;
  • у разі зміни керівництва країни - 1,8% жителів Закарпаття та 2,8% нацменшини;
  • у разі зміни зовнішньополітичного курсу країни - 4,6% жителів Закарпаття та 8,6% нацменшини;
  • інше - 1,4% та 3,8%*

*респонденти могли вибирати по кілька відповідей, які їм підходили.

При цьому 29,9% жителів Закарпаття відповіли, що не виїдуть за жодних обставин, а серед нацменшин цей показник становить - 28,2%. Ще 9,6% жителів та 13,8% нацменшин було складно відповісти.

Додамо також, що 22,7% жителів Закарпаття зазначили, що мають в оточенні людей (родичі, друзі, знайомі), які виїхали за кордон через війну. Ще 23,5% - виїхали через загрозу мобілізації.

Дослідження провели в межах нідерландсько-словацько-українського проекту "Посилення верховенства права на місцевому рівні в Україні: приклад Закарпаття", який реалізується за підтримки уряду Нідерландів у межах програми MATRA.

Читайте також про те, що у Польщі та Німеччині зростає напруга через різке збільшення кількості молодих чоловіків з України, які прибувають після послаблення правил виїзду з країни. Політики у двох державах уже заговорили про можливе обмеження їхньої присутності.

Раніше ми писали про те, що у Чехії за останні місяці кількість нових українських біженців зросла більш як удвічі, і нині сягає майже 400 тисяч осіб. У Міністерстві внутрішніх справ Чехії зростання пов’язують з дозволом виїзду 18-22-річних чоловіків з України.

