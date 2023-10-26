Через обстріл Сумської області загинув підліток

Російські окупанти вдарили з артилерії по селу Пожня в Сумській області. Внаслідок ворожої атаки загинув 16-річний хлопець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка .

Він повідомив, що близько 13:00 російська артилерія накрила підлітка прямо на ґанку власного будинку.

Внаслідок російської атаки також знищені приватні будинки місцевих мешканців.

"Це черговий напад на цивільних. І за це Росія обовʼязково понесе відповідальність", - додав міністр.

Ситуація в Сумській області

Після деокупації Сумської області весною 2022 року, окупанти регулярно обстрілюють регіон авіацією, артилерією та мінометами.

Зокрема, нещодавно в Сумській області загинув підліток, який знайшов вибухонебезпечний предмет у власному дворі.

Також РБК-Україна повідомляло, що російські війська обстріляли школу в Сумській області. Тоді від атаки загинула дитина.

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