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Из-за обстрела Сумской области погиб подросток

Сумская область, Четверг 26 октября 2023 15:21
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Из-за обстрела Сумской области погиб подросток Иллюстративное фото: из-за обстрела Сумской области погиб подросток (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ударили из артиллерии по селу Пожня в Сумской области. В результате вражеской атаки погиб 16-летний парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

Он сообщил, что около 13:00 российская артиллерия накрыла подростка прямо на крыльце собственного дома.

В результате российской атаки также уничтожены частные дома местных жителей.

"Это очередное нападение на гражданских. И за это Россия обязательно понесет ответственность", - добавил министр.

Ситуация в Сумской области

После деоккупации Сумской области весной 2022 года оккупанты регулярно обстреливают регион авиацией, артиллерией и минометами.

В частности, недавно в Сумской области погиб подросток, который нашел взрывоопасный предмет в собственном дворе.

Также РБК-Украина сообщало, что российские войска обстреляли школу в Сумской области. Тогда от атаки погиб ребенок.

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Сумская область Министерство внутренних дел Украины
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