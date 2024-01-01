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Через обстріл села під Херсоном люди опинилися під завалами: є жертва

Херсон, Понеділок 01 січня 2024 12:53
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Через обстріл села під Херсоном люди опинилися під завалами: є жертва Фото: через обстріл села під Херсоном двоє людей опинилися під завалами, є жертва (t me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія обстріляла житловий будинок у селі Велетенське Херсонського району у понеділок, 1 січня. Під завалами опинилися двоє людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"73-річна жінка отримала смертельні травми. Її тіло дістали працівники ДСНС з-під знищеної оселі. Мої співчуття рідним...." - написав він.

За словами голови ОВА, ще одну місцеву жительку, 50 років, вдалося врятувати. Її шпиталізували з пораненням ноги та спини.

"Потерпілій надається уся необхідна допомога", - констатував Прокудін.

Фото з місця обстрілу Велетенського Херсонської області (t.me/dsns_telegram)

Обстріли Велетенського

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, окупанти не вперше обстрілюють село Велетенське Херсонського району. Буквально 5 грудня РФ обстріляла це ж село. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка. А в середині листопада під удар потрапило місцеве підприємство. Тоді через артилерійський обстріл села одну людину було поранено.

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