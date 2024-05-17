Через обстріл Одеського району спалахнула сильна пожежа, є постраждалі, - ОВА

Через сьогоднішній удар військ Російської Федерації по Одесі постраждали люди, їх уже доправили до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова і голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Відомо про трьох постраждалих унаслідок атаки", - написав мер міста.
За його словами, їх доправили в одну з міських лікарень.
Труханов додав, що їм надається вся необхідна медична допомога.
За словами Кіпера, росіяни вдарили по області ракетами. В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.
"Наразі відомо про п'ять постраждалих. Трьох людей із пораненнями госпіталізовано, ще двом допомогу було надано на місці", - написав чиновник.
Сьогодні росіяни завдали ударів по Одесі. Труханов повідомляв про вибухи у місті.
При цьому жодних деталей про удар РФ поки невідомо, але місцеві ЗМІ повідомляли про "приліт" у місті.
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