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Через обстріл Одеського району спалахнула сильна пожежа, є постраждалі, - ОВА

Архівне фото: через обстріл Одеси постраждали люди (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Через сьогоднішній удар військ Російської Федерації по Одесі постраждали люди, їх уже доправили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова і голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Відомо про трьох постраждалих унаслідок атаки", - написав мер міста.

За його словами, їх доправили в одну з міських лікарень.

Труханов додав, що їм надається вся необхідна медична допомога.

Поранених стало більше

За словами Кіпера, росіяни вдарили по області ракетами. В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. 

"Наразі відомо про п'ять постраждалих. Трьох людей із пораненнями госпіталізовано, ще двом допомогу було надано на місці", - написав чиновник.

Обстріл Одеси

Сьогодні росіяни завдали ударів по Одесі. Труханов повідомляв про вибухи у місті.

При цьому жодних деталей про удар РФ поки невідомо, але місцеві ЗМІ повідомляли про "приліт" у місті.

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