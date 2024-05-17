Из-за обстрела Одесского района вспыхнул сильный пожар, есть пострадавшие, - ОВА

"Известно о трех пострадавших в результате атаки", - написал мэр города.

По его словам, их доставили в одну из городских больниц.

Труханов добавил, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Раненых стало больше

По словам Кипера, россияне ударили по области ракетами. В Одесском районе на месте попадания одной из ракет сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура.

"Сейчас известно о пяти пострадавших. Три человека с ранениями госпитализированы, еще двум помощь была оказана на месте", - написал чиновник.