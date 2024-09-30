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Через обстріл у Миколаївській області виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури

Фото: у Миколаївській області через удар РФ загорівся об'єкт критичної інфраструктури (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаївській області в результаті ворожих обстрілів був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Там сталася пожежа, й тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Чиновник уточнив, що це відбулося цієї ночі у Баштанському районі.

Глава адміністрації розповів, що для ліквідації наслідків ворожої атаки залучені "всі необхідні служби".

"Інформація про постраждалих уточнюється", - додав Кім.

Між тим, передав керівник ОВА, у Миколаївській області цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони були знищені три ударні безпілотники типу "Шахед".

Що стосується інших обстрілів у регіоні, то під удари потрапили Куцурубська громада, які російські загарбники атакували вчора вранці та вдень із застосуванням FPV-дронів.

"Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено два житлових будинки. Також внаслідок обстрілу на відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає", - передав глава ОВА.

Раніше повідомлялося, що через російський обстріл цієї ночі у Миколаївській області закрили рух на перегоні Долинська - Миколаїв для поїздів 121/122 сполученням Київ - Миколаїв. В "Укрзалізниці" пояснили, що це пов'язане з міркуваннями безпеки.

Відтак пасажирам від станції Долинська пропонують автобусний трансфер до Миколаєва та Херсона, що вирушає о 08:00. Зворотний рейс до Києва ввечері також планується з автобусними трансферами.

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Миколаївська областьПожежа