Из-за обстрела в Николаевской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры

Чиновник уточнил, что это произошло этой ночью в Баштанском районе.

Глава администрации рассказал, что для ликвидации последствий вражеской атаки привлечены "все необходимые службы".

"Информация о пострадавших уточняется", - добавил Ким.

Между тем, передал руководитель ОВА, в Николаевской области этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены три ударных беспилотника типа "Шахед".

Что касается других обстрелов в регионе, то под удар попала Куцурубская община, которую российские захватчики атаковали вчера утром и днем с применением FPV-дронов.

"В результате чего в с. Дмитровка повреждены два жилых дома. Также в результате обстрела на открытой территории произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано огнеборцами. Пострадавших нет", - передал глава ОВА.