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Через обстріл Миколаєва є постраждалі

Фото: через обстріл Миколаєва 15 травня постраждали люди (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Миколаєва у середу, 15 травня, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Внаслідок обстрілу наразі відомо про трьох постраждалих. Стан середньої тяжкості у всіх", - написав він.

Обстріл Миколаєва

Російські війська з регулярною періодичністю обстрілюють Миколаїв.

15 травня у Миколаєві пролунав вибух. При цьому військові попереджали про загрозу балістики. Повідомлялося, що окупанти вдарили містом.

Пізніше у місті зафіксували два "прильоти".

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