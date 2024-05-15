Из-за обстрела Николаева есть пострадавшие

Из-за обстрела Николаева в среду, 15 мая, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"В результате обстрела пока известно о трех пострадавших. Состояние средней тяжести у всех", - написал он.
Российские войска с регулярной периодичностью обстреливают Николаев.
15 мая в Николаеве прогремел взрыв. При этом военные предупреждали об угрозе баллистики. Сообщалось, что оккупанты ударили по городу.
Позже в городе зафиксировали два "прилета".
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