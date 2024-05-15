Из-за обстрела Николаева есть пострадавшие

"В результате обстрела пока известно о трех пострадавших. Состояние средней тяжести у всех", - написал он.

Обстрел Николаева

Российские войска с регулярной периодичностью обстреливают Николаев.

15 мая в Николаеве прогремел взрыв. При этом военные предупреждали об угрозе баллистики. Сообщалось, что оккупанты ударили по городу.

Позже в городе зафиксировали два "прилета".