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Из-за обстрела Николаева есть пострадавшие

Фото: из-за обстрела Николаева 15 мая пострадали люди (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Николаева в среду, 15 мая, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В результате обстрела пока известно о трех пострадавших. Состояние средней тяжести у всех", - написал он.

Обстрел Николаева

Российские войска с регулярной периодичностью обстреливают Николаев.

15 мая в Николаеве прогремел взрыв. При этом военные предупреждали об угрозе баллистики. Сообщалось, что оккупанты ударили по городу.

Позже в городе зафиксировали два "прилета".

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