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Через обстріл Кривого Рогу постраждало дев'ять поліцейських

Фото: через обстріл Кривого Рогу постраждало дев'ять поліцейських (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через ракетний обстріл Кривого Рогу загинув працівник поліції охорони, ще дев'ятеро правоохоронців отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"Девʼять працівників поліції дістали поранення, трьох із них дістали з-під завалів. Лікарі надають усім медичну допомогу", - повідомили у відомстві.

Додамо, що через ракетний удар також пошкоджено адмінбудівлю поліції, службовий транспорт та розміщені поруч житлові будинки.

 

Фото: наслідки обстріл Кривого Рогу (t.me/mvs_ukraine)

При цьому на місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські: слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, вибухотехніки і кінологи, патрульні. 

Також розгорнуто мобільний пункт прийому громадян, куди люди можуть звернутися за допомогою і повідомити про пошкодження майна.

Обстріл Кривого Рогу

Сьогодні вранці в Україні оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу запуску російських ракет. Під час тривоги у Кривому Розі пролунав вибух.

Пізніше стало відомо, що ворожа ракета влучила в адмінбудівлю, в якій, зокрема, розташований відділ поліції. Через обстріл постраждали щонайменше 44 людини.

Більше про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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