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Из-за обстрела Краматорска пострадала польская журналистка

Краматорск, Воскресенье 25 августа 2024 13:05
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Из-за обстрела Краматорска пострадала польская журналистка Фото: в Краматорске из-за обстрела пострадала польская журналистка (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за обстрела российскими войсками Краматорска пострадала польская журналистка. Она освещает войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

По данным издания, из-за удара по Краматорску пострадала польская журналистка Моника Андрушевская, ехавшая в автомобиле рядом с местом ракетного удара.

"Моя первая личная кровь, пролитая за Украину - как раз на День независимости. После 10 лет войны. "Искандер" рядом со мной… Ты просто ездишь по городу. Просто живешь. Просто дышишь. Этого достаточно, чтобы россияне попытались тебя убить", - написала она в соцсетях.

Журналистка также показала фото поврежденного автомобиля.

Из-за обстрела Краматорска пострадала польская журналистка

x.com/IgorHalagida

Обстрел Краматорска

Ночью 25 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Вероятно, россияне выпустили ракеты "Искандер-М".

Под удар попала гостиница, а также соседние дома. В результате обстрела гостиницы пострадали трое журналистов - граждане Украины, США и Великобритании. Еще один человек находится под завалами.

Министерство иностранных дел Украины осудило удар по Краматорску, в результате которого пострадали журналисты иностранных СМИ.

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