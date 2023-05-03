ua ru
Ср, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через обстріл Херсона постраждала дитина, вона у важкому стані, - ОП

Новость на русском →
Херсон, Середа 03 травня 2023 15:51
Через обстріл Херсона постраждала дитина, вона у важкому стані, - ОП Фото: через обстріл Херсона 3 травня постраждала дитина (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Під час ворожого обстрілу Херсона росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. Внаслідок чого поранена дитина, її госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Херсонщина. Приблизно о 15:00 до Дитячої обласної лікарні доставлена дитина у важкому стані", - написав Єрмак.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська атакували Херсон. Окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет місті. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Крім того, під атаку ворога потрапив залізничний вокзал, бригада "екстренки", а також район супермаркету АТБ та дитячого садка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Офіс президента діти Війна Росії проти України
NEWS
РФ звинувачує Україну у нібито спробі атаки на Кремль
РФ звинувачує Україну у нібито спробі атаки на Кремль
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових