Через обстріл Херсона постраждала дитина, вона у важкому стані, - ОП

Під час ворожого обстрілу Херсона росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. Внаслідок чого поранена дитина, її госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Херсонщина. Приблизно о 15:00 до Дитячої обласної лікарні доставлена дитина у важкому стані", - написав Єрмак.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська атакували Херсон. Окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет місті. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Крім того, під атаку ворога потрапив залізничний вокзал, бригада "екстренки", а також район супермаркету АТБ та дитячого садка.

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