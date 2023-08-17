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Через обстріл Дніпропетровської області 10 тисяч людей залишались без світла

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Четвер 17 серпня 2023 08:19
Через обстріл Дніпропетровської області 10 тисяч людей залишались без світла Ілюстративне фото: через обстріл Дніпропетровської області 10 тисяч людей залишались без світла (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні під ранок російські військові обстріляли Дніпропетровську область, через що електроенергія зникала у 10 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Гучно було в Новомосковському районі. Та, на щастя, місцевих мешканців не зачепило", - написав він.

При цьому тисячі людей залишались без електрики в двох населених пунктах. Спеціалісти вже усунули проблему та заживили домівки.

Обстріли Дніпропетровської області

Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту, тому росіяни регулярно обстрілюють населені пункти поблизу лінію вогню.

Зокрема, вчора окупанти атакували Синельниківський район, внаслідок чого одна людина загинула, а 6 отримали поранення. Там також пошкоджене сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад та побиті авто.

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