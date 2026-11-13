Для України знову обмежено Starshield, 100% операцій зриваються, - Axios

Один із українських чиновників повідомив, що обмеження вводилися поступово протягом трьох днів.

Першого дня вони становили 10%, другого — вже 50%, а на третій день, за словами співрозмовника видання, через обмеження зривалися 100% місій.

Крім того, тимчасовий повірений України в США Денис Сієнік розповів, що система Starshield відключається, коли безпілотники розвивають швидкість понад 100 миль на годину (близько 161 км/год).

За його словами, українська сторона поки що не отримала пояснень ні від SpaceX, ні від Пентагону щодо причин нових обмежень.

Обмеження Starshield

Українські військові знову зіткнулися з перебоями у роботі Starshield – військової версії супутникової системи Starlink компанії SpaceX Ілона Маска. Це вже другий такий випадок за останні кілька тижнів.

Про серйозні порушення у роботі системи 12 листопада повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські підрозділи фіксують значні перебої зі Starshield вздовж усієї лінії фронту, а також на тимчасово окупованих територіях.

Глава держави уточнив, що після доповідей міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ українські військові перевірили обставини події.

З'ясувалося, що йдеться не про випадкові технічні збої, а про системні обмеження швидкості роботи обладнання.