Через нові податки для добувників без роботи можуть лишитися десятки тисяч людей, - промисловці

Підвищення вдвічі земельного податку для гірничодобувних підприємств, та надання дозволу ДПСУ позасудово припиняти спецдозволи на надрокористування через податковий борг від 3000 грн призведе до зупинки українських добувних підприємств. А відтак - залишить без роботи десятки тисяч людей.

Так, промисловці підписали звернення до голови Верховної Ради, до голів парламентських фракцій та груп щодо того, що проєкт Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" потребує відхилення і суттєво доопрацювання.

"Підвищення земельного податку в середньому в 2,6 разу вкрай негативно вплине на і без того складний стан нашої промисловості. У нас зараз підприємства на межі виживання. Деякі, які до цього десятиліттями стало працювали та приносили державі податки, приносили в країну валютну виручку та давали людям роботу, вже зупинилися", - наголосив Біленький.

Він зауважив, що підприємства в Україні зараз несуть значні додаткові логістичні витрати, пов’язані зі здорожчанням морського фрахту, а також стикаються з браком працівників через мобілізацію. Крім того, промисловість втратила доступ до зовнішнього фінансування через військові ризики.

"Говорити, що наша промисловість може витримати чергове підвищення податків, - це просто недержавницька позиція. Окрім земельного податку, гірничо-добувні підприємства сплачують податок на прибуток, рентну плату та плату за розміщення малонебезпечних відходів гірничо-добувної промисловості. Тобто, фактично за одне й те саме ми платимо 4 податки", - нагадав Біленький.



Він наголосив, що наразі у промисловості немає навіть мінімального запасу міцності, тому чергове підвищення податків призведе до закриття підприємств, що може спричинити зростання соціального напруження.

"Це може призвести до фактичної зупинки підприємств, які є містоутворюючими. Люди втратять останній шанс заробити собі на життя в цих регіонах. Якщо зупиняється гірничо-добувне підприємство, за ним зупиняться металургійні та коксохімічні. І просто ми втратимо цілу групу галузей - а це понад 200 тисяч людей, які просто залишаться без роботи", - продовжив він.

На його думку, таким чином держава втратить величезні податки, тобто, у виграші не залишається ніхто - хіба що наш ворог.

"Тому ми дуже просимо все-таки народних депутатів виважено підходити до подібних ініціатив. І стосовно цього конкретного проєкту закону ми не бачимо можливості його підтримки", - резюмував Біленький.