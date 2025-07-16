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Из-за новых налогов для добытчиков без работы могут остаться десятки тысяч людей, - промышленники

Украина, Среда 16 июля 2025 14:47
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Из-за новых налогов для добытчиков без работы могут остаться десятки тысяч людей, - промышленники Фото: из-за новых налогов для добытчиков без работы могут остаться десятки тысяч людей (Getty Іmages)
Автор: Александр Мороз

Повышение вдвое земельного налога для горнодобывающих предприятий, и предоставление разрешения ГНСУ внесудебно прекращать спецразрешения на недропользование из-за налогового долга от 3000 грн приведет к остановке украинских добывающих предприятий. А значит - оставит без работы десятки тысяч людей.

Об этом заявил глава Федерации металлургов Сергей Беленький, комментируя налоговые правки, которые предложил Налоговый комитет ВР, пишет РБК-Украина.

Так, промышленники подписали обращение к председателю Верховной Рады, к главам парламентских фракций и групп относительно того, что проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" требует отклонения и существенно доработки.

"Повышение земельного налога в среднем в 2,6 раза крайне негативно повлияет на и без того сложное состояние нашей промышленности. У нас сейчас предприятия на грани выживания. Некоторые, которые до этого десятилетиями стабильно работали и приносили государству налоги, приносили в страну валютную выручку и давали людям работу, уже остановились", - подчеркнул Беленький.

Он отметил, что предприятия в Украине сейчас несут значительные дополнительные логистические расходы, связанные с подорожанием морского фрахта, а также сталкиваются с нехваткой работников из-за мобилизации. Кроме того, промышленность потеряла доступ к внешнему финансированию из-за военных рисков.

"Говорить, что наша промышленность может выдержать очередное повышение налогов, - это просто негосударственная позиция. Кроме земельного налога, горно-добывающие предприятия платят налог на прибыль, рентную плату и плату за размещение малоопасных отходов горно-добывающей промышленности. То есть, фактически за одно и то же мы платим 4 налога", - напомнил Беленький.

Он отметил, что сейчас у промышленности нет даже минимального запаса прочности, поэтому очередное повышение налогов приведет к закрытию предприятий, что может привести к росту социальной напряженности.

"Это может привести к фактической остановке предприятий, которые являются градообразующими. Люди потеряют последний шанс заработать себе на жизнь в этих регионах. Если останавливается горно-добывающее предприятие, за ним остановятся металлургические и коксохимические. И просто мы потеряем целую группу отраслей - а это более 200 тысяч человек, которые просто останутся без работы", - продолжил он.

По его мнению, таким образом государство потеряет огромные налоги, то есть, в выигрыше не остается никто - разве что наш враг.

"Поэтому мы очень просим все-таки народных депутатов взвешенно подходить к подобным инициативам. И в отношении этого конкретного проекта закона мы не видим возможности его поддержки", - резюмировал Беленький.

Ранее в Европейской бизнес Ассоциации (EBA) также заявили, что повышение земельного налога для горнодобывающих предприятий и внесудебное прекращение спецразрешений на недропользование будут иметь крайне негативные последствия для добывающей отрасли и открывают пути к коррупционным злоупотреблениям.

Кроме того, Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины (НАДПУ) обратилась к председателю Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву и народным депутатам с просьбой отклонить поправки №70, 71, 34 и 96 к проекту изменений в Налоговый кодекс. Они не только содержат риски коррупционных злоупотреблений, но и являются дискриминационными в отношении добывающей отрасли.

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