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Суд обирає запобіжний захід Мазепі: що відомо

Київ, П'ятниця 19 січня 2024 12:45
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Суд обирає запобіжний захід Мазепі: що відомо Фото: Ігор Мазепа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Бізнесмен та директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, якого вчора затримали на українсько-польському кордоні, сьогодні прибув до Печерського райсуду Києва. Йому обирають запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із зали суду.

Нагадаємо, за версією ДБР він нібито є організатором схеми протиправного заволодіння землями на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС.

Що відбувається в суді

(Оновлено 14:04). Суддя пішов до нарадчої кімнати.

(Оновлено 13:43). Адвокати запросили відвід судді.

(Оновлено 13:41). Адвокати просять відкласти судове засідання, щоб сторона захисту встигла ознайомитись із матеріалами справи. Суд відмовив.

(Оновлено 13:40). Суд продовжується. Адвокату відмовили у відводі прокурора.

(Оновлено 13:31). Мазепа в коментарі РБК-Україна відреагував на відкриту проти нього справу

У розмові з виданням він назвав судовий процес навколо нього "фількіною грамотою".

"Весь судовий процес - "фількіна грамота". Бо по суті те, що я бачив, те що прокурори кажуть, що "на підставі документа, який був розроблений проєктною документацією побудови цієї дамби Київської ГЕС від 1965 року." Всі ці споруди вони є по суті землями дамби. Тоді в мене питання: де за всі наші роки незалежності були всі інші державні органи, які реєстрували, об'єднували, міняли, робили всякі легальні дії? Вони підтверджені нотаріусом, реєстраторами і всіма іншими чиновниками, які були долучені до цього процесу", - каже бізнесмен виданню.

На питання, чому зараз на нього завели цю кримінальну справу, Мазепа вважає, що це "свавілля з боку силовиків та спроба тиску на бізнес".

А на питання, чи планує він вносити заставу, у разі якщо її призначить суд, бізнесмен сказав: "Не варто забігати на перед".

(Оновлено 13:04) Суддя пішов до нарадчої кімнати з приводу клопотання адвоката про відведення прокурора.

(Оновлено 12:57). Сторона обвинувачення заявляє, що Ігор Мазепа нібито спробував втекти з країни, аби уникнути суду.

Як передає кореспондент РБК-Україна із зали суду, сторона захисту просить відеотрансляцію засідання через громадський інтерес.

Натомість прокурор виступає проти, пояснюючи це тим, що в залі й так достатня кількість журналістів. Крім того, прокурор звинувачує адвоката у затягуванні процесу.

Також сторона обвинувачення клопотає про приєднання до справи скарги від Мінекономіки.

Фото: у Печерському райсуді Києва обирають запобіжний захід бізнесменові Ігорю Мазепі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Хто такий Мазепа і чому його затримали

Ігор Мазепа народився в Києві, у 1997 році розпочав кар’єру інвестиційним банкіром російсько-американської компанії Prospect Investments. У 2004 році він заснував і став генеральним директором IC Concorde Capital. Компанія сьогодні є однією з найкращих інвестиційних банків України.

Нагадаємо, вчора джерела РБК-Україна повідомили, на кордоні з Польщею, на контрольно-пропускному пункті "Медика-Шегині" був затриманий український бізнесмен Ігор Мазепа, який є головою інвестиційної Concorde Capital. Паралельно з цим були проведені обшуки в офісі його компанії.

Джерела повідомили, що справа пов'язана з отриманням права на землю для того, щоб збудувати котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park у районі Вишгороду під Києвом. Варто зауважити, що Goodlife Park збудували ще у 2013 році. Площа котеджного містечка складає 40 га. Він розташований за 12 кілометрів від Києва.

У компанії своєю чергою підтвердили, що до них прийшли з обшуками. Втім, Concorde Capital стверджує, що заходи проводилися буцімто без ухвали суду.

Натомість вже сьогодні ДБР офіційно підтвердило затримання бізнесмена.

За версією Держбюро розслідувань, він нібито є організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури. У відомстві зазначили, що також в різних регіонах України затримані ще три учасники злочинної організації, у тому числі брат організатора схеми.

Як сьогодні повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, фігурантові справи оголошено підозри за трьома різними статтями Кримінального кодексу України, тому напередодні відбулося затримання.

Також в ДБР нагадали, що 29 листопада 2023 року було викрито та затримано учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС.

Правоохоронці додали, що учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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