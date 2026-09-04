Через нічну атаку РФ під Києвом загорілися склади

За словами посадовця, цієї ночі зафіксували влучання по складських приміщеннях у Софіївській Борщагівці. Ворог продовжує атакувати та знищувати цивільну інфраструктуру.

На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків удару.

Посадовець закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже атаки не припиняються.